Воронежский "Факел" обратился к Российскому футбольному союзу (РФС) с просьбой перенести матч 1/32 финала Кубка России с белгородским "Салютом" с 21 августа на резервный день 3 сентября, сообщает пресс-служба клуба.
Просьба обусловлена сложностями, связанными с перелетом во Владивосток и обратно на матч 9-го тура ФНЛ против местного "Луча", последующим автобусным переездом из Москвы в Воронеж, и поездкой на автобусе из Воронежа в Белгород, что не позволит команде полноценно восстановиться и подготовиться к кубковому матчу с "Салютом". Встреча с "Лучом" запланирована на 18 августа, а уже 21 августа "Факелу" нужно играть в Белгороде.
"Факел" хочет перенести матч с "Салютом" с 21 августа на 3 сентября
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