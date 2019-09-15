Олег Фоменко: "Торпедо" - очень хорошая команда, которая не зря идет на первом месте

Главный тренер "Краснодара-2" Олег Фоменко прокомментировал поражение команды в матче против "Торпедо" (1:2) в 13-м туре ФНЛ.- "Торпедо" - очень хорошая команда, которая не зря идет на первом месте. Мы проиграли из-за грубейших ошибок, которые совершили. Очень обидное поражение.- Да, так и есть. У нас в составе собраны молодые ребята, матч показал, что играть можно со всеми, но они проявили чересчур много уважения к сопернику. И, оказывая его, допустили одну ошибку, которая привела к голу. После перерыва мы вышли с желанием отыграться, потому что приехали в Москву за максимальным результатом, но не получилось. Ребята до конца старались сравнять счет, но удалось забить только один мяч.