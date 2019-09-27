Поляк, известный по выступлениям за "Спартак", подписал контракт с клубом из Новосибирска 8 февраля 2010 года. В конце года был выставлен "Сибирью" на трансфер.
"Когда Войцех приехал, ****** [кошмар] начался. Забьем четыре — Ковалевски шесть пропустит. Все залетало! "Сибирь" третья была по забитым! Правда, как-то отыграл удачно. Команде не платили месяца два — а тут после этого удачного матча приходит спонсор, прямо на тренировке вручает Ковалевски часы за 60 тысяч долларов. А тот отказывается: "Лучше продайте, а деньги всей командой поделим". Этот спонсор растерянно оглядывается, не ожидал такого. Натыкается глазами на главного тренера — и протягивает ему: "А ты возьмешь?" Тот обрадовался: "Возьму!" Хватает — и в карман. После этого команда и посыпалась совсем. Как относиться к такому тренеру?", — цитирует Сафонова "Спорт-экспресс".
Отметим, что главным тренером "Сибири" на тот момент был Игорь Криушенко.
Алексей Сафонов: Ковалевски в "Сибири" вручили часы за $ 60 тыс — он отказался. Зато тренер забрал
Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о времени, проведенном голкипером Войцехом Ковалевски в составе "Сибири".
Фото: Сергей Тарасов, "Чемпионат"
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