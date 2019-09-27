Алексей Сафонов: Ковалевски в "Сибири" вручили часы за $ 60 тыс — он отказался. Зато тренер забрал

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о времени, проведенном голкипером Войцехом Ковалевски в составе "Сибири".

Фото: Сергей Тарасов, "Чемпионат"