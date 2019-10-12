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Оборин: о чем договаривались с ребятами, частично не выполнили

Главный тренер "Факела" Сергей Оборин прокомментировал поражение от "Нефтехимика" (0:1) в 17-м туре ФНЛ.

"Ничего неожиданного не скажу. Сначала необязательный фол, а затем сквозь стенку непонятно как пролетает мяч, получаем гол. Мы его подарили сопернику. О чем договаривались с ребятами, частично не выполнили. Моменты создаем, а забить не можем. А в таком случае победить нельзя", - цитирует Оборина официальный сайт ФНЛ.


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Теги: Факел Нефтехимик
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