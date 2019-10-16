Полузащитник красногорского "Зоркого" Никита Кашаев признался, что на зарплату в третьем по силе дивизионе тяжело прокормить семью.
"Ну, тяжело, да. Только если перед клубом стоят задачи выхода в ФНЛ, где стабильно что-то платят, а не там, где задерживают по два-три месяца. А где-то, бывает, и по пять.
У меня в "Торпедо" в первом сезоне было так: если я набираю по итогам сезона десять очков по системе «гол+пас», то получаю 100?000 рублей. Ну, я набрал четыре или пять — не хватило. А так, везде по-разному. Где больше финансов, тем легче что-то для себя прописать.
ЛФЛ? Да, был период — играл, причем плодотворно играл. В "Торпедо" в основном не обращали на это внимания. Ну, под конец только сказали, что не надо ездить — и мы перестали. У всех команд разные суммы, но все равно — деньги! Кому-то даже просто за приезд на игру тысячу платят. Плюс за победу тысяч пять. У кого-то есть оклады даже, зарплаты получают.
Много таких, кто в ЛФЛ подрабатывают? Ну, это "калым", можно сказать. Ну, в ПФЛ много. Даже в ФНЛ, знаю, есть. Хотя те не во время сезона — там во время отпуска футболисты приезжают. Зимой особенно: ноябрь, декабрь, январь. И даже из Премьер-лиги приезжают — но это, конечно, больше как практика, поддержание формы", - цитирует Кашаева "Собеседник".
Кашаев рассказал о своей зарплате и подработках в любительской лиге
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»