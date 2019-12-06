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Габулов два месяца не может связаться с учредителями "Алании", но не уйдет с поста президента клуба

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов опроверг информацию СМИ об уходе с поста президента владикавказской "Алании".

При этом, по словам Габулова, уже два месяца учредители клуба, выступающего в зоне "Юг" первенства ПФЛ, не выходят на связь.

"Дорогие болельщики "Алании"! Начну с главного: я президент ФК "Алания" и никуда уходить не собираюсь.

Уже два месяца у нас потерян контакт с учредителями клуба Владимиром Валерьевичем и Даниилом Владимировичем Гуриевыми. Мы пытаемся встретиться, чтобы обсудить развитие "Алании" и другие рабочие вопросы, но ответа нет. По какой причине это происходит, мне неизвестно.

Постоянно появляются информационные вбросы о том, что я ушел из клуба и в управленческом аппарате будут изменения.

Теперь обо всем подробнее. Год назад глава Северной Осетии Вячеслав Зелимханович Битаров предложил мне заняться развитием детского и профессионального футбола, чтобы возродить былые традиции в нашей республике. Мы составили стратегию и двигались по ней все это время. Мы — это люди, которые с детства болеют за "Аланию" и всей душой переживают за футбол в Осетии. Для нас "Алания" — больше, чем просто футбольная команда. К концу 2019 года мы проделали огромный объем работы. Тренерский и медицинский штабы, игроки, пресс-служба, персонал — все работали с огромной самоотдачей и приносили пользу "Алании".

Это дало результат — возрождение клуба и возвращение болельщиков на трибуны. Мы находимся на втором месте, в четырех очках от лидера — у нас хорошие шансы выйти в ФНЛ, но мечтаем мы, конечно о большем — играть в Премьер-лиге. Это при том, что финансовые условия у прямых конкурентов в ПФЛ в несколько раз больше, чем у "Алании". У нас отличный коллектив и амбициозный тренер, зрелищная атакующая игра. В команде — почти семейная атмосфера единства. Она и позволяет от матча к матчу добиваться побед в очень скромных условиях. Самоотдача и сумасшедшая поддержка болельщиков помогают нам двигаться к целям.

Мы будем придерживаться выбранного курса — никто уходить из "Алании" не собирается. Мы остаемся вместе с болельщиками, вместе с клубом. "Алания" — народная команда, она принадлежит болельщикам и республике. Важно сохранить это взаимопонимание и единство — в том числе с учредителями. Только в таких условиях будет достигнут результат. Клуб должен жить, развиваться и играть на самом высоком уровне.

К сожалению для всех нас, сейчас происходят непонятные вещи. Видимо, кто-то очень хочет помешать нам сойти с выбранного курса. Хочу заверить болельщиков, что мы ни в коем случае не будем поддаваться на провокации. Плечом к плечу мы все движемся дальше и не намерены сбавлять оборотов.

Прошу болельщиков сейчас объединиться, доверять только официальной информации и игнорировать вбросы с целью расшатать обстановку в "Алании", — говорится в заявлении.


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Теги: Габулов Алания ФНЛ
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