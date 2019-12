Беляев возглавил курский "Авангард"

View this post on Instagram

??ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ "АВАНГАРДА" СТАЛ ИГОРЬ БЕЛЯЕВ Специалист не нуждается в представлениях. Игорь Александрович давно знаком болельщикам сине-белых. Именно под его руководством команда показала лучший результат в истории курского футбола, заняв 8 место в Олимп-Первенстве ФНЛ сезона 18/19. #СанычВерим