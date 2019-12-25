Беляев возглавил курский "Авангард"

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??ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ "АВАНГАРДА" СТАЛ ИГОРЬ БЕЛЯЕВ Специалист не нуждается в представлениях. Игорь Александрович давно знаком болельщикам сине-белых. Именно под его руководством команда показала лучший результат в истории курского футбола, заняв 8 место в Олимп-Первенстве ФНЛ сезона 18/19. #СанычВерим
Беляев выступал за команду в качестве игрока с 1996 по 2005 год. А затем перешел в клуб на тренерскую работу и уже дважды возглавлял "Авангард". Именно под его руководством "Авангард" показал лучший результат в истории клуба, заняв 8-е место в первенстве ФНЛ сезона-2018/19.
На посту главного тренера Беляев сменил Олега Василенко.
После 25 туров "Авангард" с 27 очками занимает 14-е место в турнирной таблице ФНЛ.