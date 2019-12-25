Беляев возглавил курский "Авангард"

Новым тренером курского "Авангарда" стал 44-летний Игорь Беляев, сообщает пресс-служба клуба.

Беляев выступал за команду в качестве игрока с 1996 по 2005 год. А затем перешел в клуб на тренерскую работу и уже дважды возглавлял "Авангард". Именно под его руководством "Авангард" показал лучший результат в истории клуба, заняв 8-е место в первенстве ФНЛ сезона-2018/19.На посту главного тренера Беляев сменил Олега Василенко.После 25 туров "Авангард" с 27 очками занимает 14-е место в турнирной таблице ФНЛ.