"Ротор" разгромил "Родину"

Кубок ФНЛ, плей-офф
"Ротор" – "Родина" 6:0
Голы: Микелтадзе, 4 (пен.), 30, Кипиани, 47, Николаев, 50, Довбня, 65, Галаджан, 90
"Ротор" – "Родина" 6:0
Голы: Микелтадзе, 4 (пен.), 30, Кипиани, 47, Николаев, 50, Довбня, 65, Галаджан, 90
"Ротор": Авдюшкин (Репин, 46), Довбня, Полубояринов, Песегов (Галаджан, 59), Фатуллаев, Киселёв, Султонов, Кипиани, Макаров, Микелтадзе, Николаев
"Родина": Айдаров, Шадринцев, Левшук (Коротков, 46), Волков, Лактионов (Головня, 46), Хайрулин, Мальцев (Филиппов, 46), Макаров (Косырев, 63), Ламанов, Товмасян (Апозян, 46), Абдусаламов
Предупреждения: Волков, 6, Коротков, 68