"Чертаново" обыграл "Краснодар-2"

ФНЛ, 26 тур
"Краснодар-2" – "Чертаново" 1:2
Голы: Сарвели, 43, Редькович, 56, Онугха, 73
"Краснодар-2" – "Чертаново" 1:2
Голы: Сарвели, 43, Редькович, 56, Онугха, 73
"Краснодар-2": Адамов, Бородин, Бочко (Якимов, 60), Ивашин (Марков, 59), Литвинов, Жигулёв (Воротников, 71), Мацукатов, Уткин (Сперцян, 53), Сергеев (Халназаров, 46), Кутовой, Онугха.
"Чертаново": Абаев, Бартасевич, Солдатенков, Редькович, Гошков, Ежов (Канищев, 90), Витюгов, Герчиков (Камышев, 78), Пруцев, Сарвели, Прудников (Цыпченко, 54).
Предупреждения: Уткин, 31, Бартасевич, 51, Витюгов, 80.