— Если ты футбольный человек – говори о футболе. Если ты политик – говори о политике. Если ты, Алиев, всю жизнь играл и тренировался, говорить о политике – полный бред. Человек либо невменяемый, либо могу пожелать ему, чтобы закусывал, — цитирует Юрана "Чемпионат".
Ранее Алиев заявил, что Крым является украинской территорией. Также бывший игрок отметил, что в том случае, если бы полуостров не стал частью России, отношения между двумя странами не обострились.
В годы карьеры Алиев играл за российские "Локомотив" и "Анжи".
Юран прокомментировал слова Алиева про Крым
Главный тренер "Химок" Сергей Юран поделился мнением по поводу слов экс-футболиста Александра Алиева про Крым.
Фото: РИА Новости
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