Напомним, ФНЛ и ПФЛ были завершены досрочно из-за пандемии коронавируса. "Алания" заняла 2-е место в зоне "Юг".
"Конечно, все зависит от лицензирования. Мы бы очень хотели играть в первом дивизионе. РФС принял решение завершить сезон в ПФЛ. Что тут поделать. Мы остались на втором месте. Хотим попробовать свои силы на новом уровне.
Я двумя руками за то, чтобы мы поднялись в классе. "Алания" достойно играла. Одержали 14 побед подряд. Поздравляю Астрахань с выходом, но мы в первом круге взяли верх над "Волгарем" (3:0). Вторая встреча должна была состояться как раз в конце марта. Старались выполнить задачу — хотели выйти в ФНЛ. Но так сложилось. Нам остается только ждать", - цитирует Гогниева "Спорт-экспресс".
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Спартак Гогниев: мы готовы играть в ФНЛ
Главный тренер "Алании" Спартак Гогниев заявил, что клуб хочет подняться в классе и выступать в ФНЛ.
Фото: ФК "Алания"
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