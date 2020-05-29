"Енисей" объявил об уходе главного тренера команды Юрия Газзаева

Юрий Газзаев покинул пост главного тренера "Енисея".Красноярский клуб не стал продлевать контракт со специалистом.В ближайшее время станет известно имя нового главного тренера "Енисея"."Енисей" в прошлом сезоне занял 14-е место в турнирной таблице ФНЛ.