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"Енисей" объявил об уходе главного тренера команды Юрия Газзаева

Юрий Газзаев покинул пост главного тренера "Енисея".

Красноярский клуб не стал продлевать контракт со специалистом.

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Юрии? Газзаев покидает «Енисеи?». У главного тренера заканчивается контракт с красноярским футбольным клубом. Сегодня министр спорта Павел Ростовцев сообщил, что продлевать контракт с тренером не будут. «Так в спорте бывает. С 1 июня команда входит в новыи? сезон с новыми задачами, и новым тренером. Искренне благодарю за работу Юрия Газзаева, после нашего с ним разговора уверен, что его опыт обязательно будет востребован» - отметил министр. В ближаи?шее время станет известно имя нового главного тренера клуба. Напомним, Юрии? Газзаев в «Енисее» с августа прошлого года. Под его руководством «Енисеи?» в сезоне 2019/2020 прове?л 26 матчеи? в Олимп-Первенстве ФНЛ, Кубке России и Олимп Кубке ФНЛ, где одержал 8 побед. По итогам сезона в Футбольнои? Национальнои? лиге красноярскии? клуб занял 14 место из 20 команд. @fcenisey тепло благодарит Юрия Фарзуновича за все? сделанное для команды и клуба в целом, желает успехов и новых побед в дальнеи?шем! #ФКЕнисеи?

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В ближайшее время станет известно имя нового главного тренера "Енисея".

"Енисей" в прошлом сезоне занял 14-е место в турнирной таблице ФНЛ.


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Теги: Газзаев Ю. Енисей
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