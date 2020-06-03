Об этом сообщает телеграм-канал ЭкСпорт. По информации источника, потенциальный владелец подмосковного клуба Сергей Ломакин, переговоры с которым находятся в завершающей стадии, поменяет в "Химках" команду управленцев.
Алексей Зинин во многом определял состав выступающей в ПФЛ "Родины", которая принадлежит Сергею Ломакину.
Бывший пресс-атташе "Спартака" может стать спортивным директором "Химок"
Экс-журналист и пресс-атташе "Спартака" Алексей Зинин может занять пост спортивного директора в "Химках".
Фото: Spartak World
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