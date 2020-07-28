Обследование проводилось в Москве в лечебно-реабилитационном центре Минздрава России.
В минувшем сезоне "Крылья Советов" заняли 15-е место в турнирной таблице РПЛ и вылетели в ФНЛ. Первую игру в новом сезоне самарская команда проведет 2 августа с "Балтикой".
По окончании сезона главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Талалаев покинул команду, а на его место пришел Игорь Осинькин, который тренировал "Чертаново".
Источник: официальный сайт "Крыльев Советов"
Игроки "Крыльев Советов" прошли медобследование
Футболисты "Крыльев Советов" прошли углубленный медицинский осмотр перед началом нового сезона.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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