Игроки "Крыльев Советов" прошли медобследование

Футболисты "Крыльев Советов" прошли углубленный медицинский осмотр перед началом нового сезона.

Фото: ФК "Крылья Советов"

Обследование проводилось в Москве в лечебно-реабилитационном центре Минздрава России.



В минувшем сезоне "Крылья Советов" заняли 15-е место в турнирной таблице РПЛ и вылетели в ФНЛ. Первую игру в новом сезоне самарская команда проведет 2 августа с "Балтикой".





По окончании сезона главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Талалаев покинул команду, а на его место пришел Игорь Осинькин, который тренировал "Чертаново".



Источник: официальный сайт "Крыльев Советов"