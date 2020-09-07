Около 6 специалистов входят в шорт-лист претендентов на пост главного тренера "Томи"

На пост главного тренера "Томи" входят шесть кандидатов.

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Среди них - Игорь Колыванов, Юрий Красножан, Сергей Жуков и Сергей Передня. Отмечается, что на данный момент томский клуб ни с кем переговоров не проводил.Ранее "Томь" объявила об уходе Василия Баскакова с поста главного тренера команды. После 7 туров в активе томичей 2 очка и 21-е место в турнирной таблице.9 сентября "Томь" в 8-м туре ФНЛ сыграет против "Текстильщика".