- Чисто по-человечески я ему сочувствую, желаю здоровья. О том, кто виновен в произошедшем, ничего не знаю и размышлять не готов. После режима самоизоляции я перестал пристально следить за общественно-политической жизнью, больше интересуюсь спортом. Единственное, беспокоит конфликт между Арменией и Азербайджаном, не хочется войны, - цитирует Фролова "Большой спорт".
Напомним, в период весенней самоизоляции на фоне активного распространения COVID-19 вратарь "Крыльев" раскритиковал действия правительства в условиях пандемии, после чего самарский клуб опубликовал заявление, в котором сообщил о намерениях оштрафовать игрока за его резкие высказывания. После негативной реакции в интернете информацию о штрафах в заявлении убрали.
Навальный находится в немецкой клинике "Шарите". По официальной версии немецкой стороны Алексей был отравлен ядом группы "новичок".
Фролов: желаю Навальному здоровья, но после самоизоляции я перестал следить за политикой
Вратарь "Крыльев Советов" Евгений Фролов высказался на тему отравления известного блогера-оппозиционера Алексея Навального.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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