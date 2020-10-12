"Томь" подписала до конца сезона защитника Мильдзихова

"Томь" объявила о подписании контракта с 26-летним защитником Давидом Мильдзиховым.

??Сегодня состав «Томи» пополнил 26-летний защитник Давид Мильдзихов. Последним клубом Давида был красноярский «Енисей», который он покинул после окончания прошлого сезона. Контракт с новичком рассчитан до конца сезона.https://t.co/iwFSxZlgpP pic.twitter.com/kba6nWrOF6 — ФК «Томь» Томск (@fctomtomsk) October 13, 2020

26-летний защитник Давид Мильдзихов пополнил состав "Томи", сообщает официальный твиттер клуба. Контракт заключен до конца текущего сезона. В чемпионате 2019/2020 Мильдзихов выступал за красноярский "Енисей", за который провел 8 матчей и отдал одну результативную передачу.