По информации источника, наставник "Томи" и юношеской сборной России Александр Кержаков получил положительный результат теста на COVID-19 после одного из плановых тестирований. Тренер не прилетел в Москву на игру 17 тура ФНЛ против "Велеса", командой в этом матче руководил помощник Кержакова Виктор Себелев. Встреча закончилась вничью со счетом 0:0.
После 17 сыгранных матчей "Томь" набрала 10 очков и занимает 21 место в турнирной таблице, находясь в зоне вылета. Отставание от спасительной 16 строчки составляет 11 очков.
Источник: Metaratings
Источник: Александр Кержаков подхватил COVID-19
Главный тренер "Томи" Александр Кержаков сдал положительный тест на коронавирус.
Фото: РФС
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