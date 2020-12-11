Гогниев признан лучшим тренером ФНЛ в ноябре и декабре

Болельщики назвали наставника "Алании" Спартака Гогниева лучшим тренером ФНЛ по итогам ноября и декабря.

Фото: "Алания"

За Гогниева отдали голоса 41,2% опрошенных. За означенный отрезок "Алания" сыграла восемь матчей, одержав в них пять побед и трижды сыграв вничью.



Второе место занял Олег Василенко из "Факела" (22,8% голосов). Тройку лучших тренеров ФНЛ в ноябре-декабре замкнул Роберт Евдокимов, возглавляющий "Нижний Новгород" (12,8%).



Источник: Официальный сайт ФНЛ