За Гогниева отдали голоса 41,2% опрошенных. За означенный отрезок "Алания" сыграла восемь матчей, одержав в них пять побед и трижды сыграв вничью.
Второе место занял Олег Василенко из "Факела" (22,8% голосов). Тройку лучших тренеров ФНЛ в ноябре-декабре замкнул Роберт Евдокимов, возглавляющий "Нижний Новгород" (12,8%).
Источник: Официальный сайт ФНЛ
Гогниев признан лучшим тренером ФНЛ в ноябре и декабре
Болельщики назвали наставника "Алании" Спартака Гогниева лучшим тренером ФНЛ по итогам ноября и декабря.
Фото: "Алания"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!