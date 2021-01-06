— По Зиньковскому вопрос открыт. У меня нет информации, что в данный момент по нему ведутся какие-то переговоры, — цитирует Осинькина matchtv.
24-летний Зиньковский выступает за "Крылья Советов" с января 2019 года. В текущем сезоне полузащитник провел 25 матчей, в которых забил девять голов и отдал пять голевых передач.
Зиньковский может покинуть "Крылья Советов"
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин не уверен, что полузащитник Антон Зиньковский останется в команде.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
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