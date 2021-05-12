"Я другого решения не ожидал, потому что мне кажется, что был внесен в регламент Премьер-лиги вот этот пункт, который ущемляет права клубов практически всей России", - заявил Еремякин.
Напомним, что сегодня РФС отклонил апелляцию "Оренбурга" на невыдачу лицензии для выступления в РПЛ. Отметим, что ранее "Оренбург" досрочно обеспечил себе выход в РПЛ по спортивному принципу. Команда пребывает на втором месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, набрав 91 очко. Домашняя арена "Оренбурга" не соответствует требованиям Российской Премьер-лиги.
Также была отклонена апелляция "Алании". Владикавказский клуб на данный момент, за тур до финиша текущего розыгрыша Футбольной национальной лиги, располагается на четвертом месте в турнирной таблице. Эта позиция дает возможность поучаствовать в стыковых матчах за право выхода в РПЛ.
Источник: ТАСС
"Оренбург" и "Алания" не получили лицензии для выступлений в РПЛ
В "Оренбурге" отреагировали на отказ РФС по апелляции на невыдачу лицензии для участия в РПЛ
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин ожидал того, что клубу откажут в выдаче лицензии РФС для выступления в РПЛ в следующем сезоне.
Фото: "РБ Спорт"
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