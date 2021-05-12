В "Оренбурге" отреагировали на отказ РФС по апелляции на невыдачу лицензии для участия в РПЛ

Президент "Оренбурга" Василий Еремякин ожидал того, что клубу откажут в выдаче лицензии РФС для выступления в РПЛ в следующем сезоне.

Фото: "РБ Спорт"