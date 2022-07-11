Ранее сегодня появилась информация, что Жирков в ближайшее время может завершить карьеру, так как в настоящий момент у экс-футболиста сборной России нет предложений, которые он был бы готов рассматривать.
"С Юрой мы знакомы давно. Я всегда считал, что он не только талантливый футболист, но и настоящий мужик! Он пригодился бы нашей команде, которая получила право играть в Первой лиге. У нас хорошая команда, мы приглашаем Юрия Жиркова к нам", - цитирует Гаджиева Metaratings.
В весенней части прошедшего сезона Жирков выступал за подмосковные "Химки", в котором принял участие в 3 матчах с общим игровым временем 122 минуты и не отметился результативными действиями. Ранее в своей карьере он выступал за тамбовский "Спартак", московский ЦСКА, лондонский "Челси", махачкалинский "Анжи", московское "Динамо" и петербургский "Зенит".
Вышедшее в Первую лигу махачкалинское "Динамо" пригласило Жиркова в команду
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев пригласил 38-летнего защитника Юрия Жиркова в свою команду.
Фото: ФК "Химки"