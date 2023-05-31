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Генеральный директор "Балтики" - о трансферных планах: акцент сделаем на футболистах из Южной Америки

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Гендиректор "Балтики" Кирилл Волженкин рассказал, что для усиления перед РПЛ в клубе глубоко изучается рынок Южной Америки.
Фото: ФК "Балтика"
- У нас сильный селекционный отдел, спортивный директор, который живет исключительно интересами команды. Уверен, "Балтике" удастся зажечь новые футбольные звезды. Мы сейчас глубоко изучаем рынок Южной Америки. Нам интересны футболисты из Бразилии, Аргентины, Уругвая и других стран. Акцент сделаем на них.

После 33 сыгранных туров в текущем розыгрыше Первой лиги калининградская "Балтика" досрочно оформила участие в следующем сезоне в российской Премьер-лиге. "Балтика" набрала 64 очка и со второй строчки в турнирной таблице получила прямое повышение в классе. Отметим, что долгое время команда из "Калининграда" шла на первом месте, уступив его казанскому "Рубину" лишь по итогам очного поединка в 32-м туре (0:1). В последнем матче нынешнего первенства калининградцы примут на своем поле "Велес".

Источник: "Чемпионат"


Балтика
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