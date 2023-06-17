Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2021
Литва
1 - 1 1 1
БолгарияЗавершен
Люксембург
2 - 0 2 0
ЛихтенштейнЗавершен
Азербайджан
1 - 1 1 1
ЭстонияЗавершен
Норвегия
1 - 2 1 2
ШотландияЗавершен
Черногория
0 - 0 0 0
ВенгрияЗавершен
Фарерские острова
0 - 3 0 3
ЧехияЗавершен
Кипр
1 - 2 1 2
ГрузияЗавершен
Португалия
3 - 0 3 0
Босния и ГерцеговинаЗавершен
Бельгия
1 - 1 1 1
АвстрияЗавершен
Исландия
1 - 2 1 2
СловакияЗавершен
Албания
2 - 0 2 0
МолдоваЗавершен

Файзулин: в предстоящем сезоне "Акрон" будет бороться за выход в РПЛ. Почему нет?

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-спортивный директор "Акрона" Виктор Файзулин высказал мнение о перспективах тольяттинцев в предстоящем сезоне Первой лиги.
Фото: ФК "Акрон"
- Думаю, что в предстоящем сезоне "Акрон" будет бороться за выход в РПЛ. Думаю, что у них будут точечные усиления. Если они сохранят ту мотивацию и настрой, то почему нет? На первые места выходят физическая готовность, тактический скелет и мотивация футболистов, - передает слова Файзулина Metaratings.ru.

Тольяттинский "Акрон" в прошедшем сезоне-2022/2023 занял девятое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 46 очков в 34 матчах. При этом волжане, стартовав в Пути регионов Кубка России с четвертого раунда, смогли пробиться в первый этап финала нижней сетки плей-офф, где уступили в серии пенальти "Краснодару" (0:0, пен. 2:4). По ходу турнира "Акрон" выбил из него четыре московских клуба подряд - "Торпедо" (2:0), "Локомотив" (1:1, пен. 7:6), "Динамо" (0:0, пен. 4:1) и "Спартак" (2:1).


Акрон Файзулин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
17 июня
Спортдиректор "Ростова" Рыскин опроверг интерес "Алании" к Мельникову
Файзулин: в предстоящем сезоне "Акрон" будет бороться за выход в РПЛ. Почему нет?
Гол Давиташвили принес Грузии выездную победу над Кипром
Полузащитник "Алании" Галоян перешел в "Балтику"
ЦСКА объявил о выкупе трансфера Мойзеса 1
ЦСКА продлил контракт с 36-летним Набабкиным 1
Сборные Ирана и Узбекистана вышли в финал Кубка CAFA 1
Пономарев: Личке в "Динамо" будет трудно работать - команда разбалансирована. У Ярошика должно получиться в "Оренбурге" эксклюзив
"Бавария" заинтересована в приобретении Хаверца
Агент: если Оздоев получит предметное предложение — он может вернуться в Россию 1
Спортдиректор "Ахмата": у нас есть желание продлить соглашение с Шелией
"Евро-Футбол": "Динамо" поборется с "Локомотивом" за хавбека "Оренбурга" Веру
Президент "Баварии": не понимаю, почему "Барселона" открыто и неуважительно флиртует с Киммихом
Булыкин: Самошников добавит "Локомотиву" конкуренции в составе эксклюзив
Хавбек "Краснодара" Ахметов - об игре Сафонова: скорее всего, психологический спад