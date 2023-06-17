- Думаю, что в предстоящем сезоне "Акрон" будет бороться за выход в РПЛ. Думаю, что у них будут точечные усиления. Если они сохранят ту мотивацию и настрой, то почему нет? На первые места выходят физическая готовность, тактический скелет и мотивация футболистов, - передает слова Файзулина Metaratings.ru.
Тольяттинский "Акрон" в прошедшем сезоне-2022/2023 занял девятое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 46 очков в 34 матчах. При этом волжане, стартовав в Пути регионов Кубка России с четвертого раунда, смогли пробиться в первый этап финала нижней сетки плей-офф, где уступили в серии пенальти "Краснодару" (0:0, пен. 2:4). По ходу турнира "Акрон" выбил из него четыре московских клуба подряд - "Торпедо" (2:0), "Локомотив" (1:1, пен. 7:6), "Динамо" (0:0, пен. 4:1) и "Спартак" (2:1).
Файзулин: в предстоящем сезоне "Акрон" будет бороться за выход в РПЛ. Почему нет?
Экс-спортивный директор "Акрона" Виктор Файзулин высказал мнение о перспективах тольяттинцев в предстоящем сезоне Первой лиги.
Фото: ФК "Акрон"