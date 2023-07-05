Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Торпедо
2 - 2 2 2
СпартакЗавершен
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Гаджиев: Газизов стал генеральным директором махачкалинского "Динамо"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Гаджи Гаджиев, президент махачкалинского "Динамо", сообщил о том, что Шамиль Газизов стал генеральным директором команды из Дагестана.
Фото: "Чемпионат"
– Сегодня Шамиль Камилович подписал контракт с нашим клубом. Да здравствует футбол! Срок контракта? Безграничный!, — передает слова Гаджиева "СЭ".

До июня 2023 года Шамиль Газизов являлся генеральным директором "Уфы". Также менеджер известен по работе в московском "Спартаке", где аналогичную должность он занимал с июля по декабрь 2020 года.

Махачкалинское "Динамо" в минувшем розыгрыше Первой лиги заработало 46 баллов. Команда из Дагестана расположилась на 8 месте в турнирной таблице. Перед началом нового сезона президент клуба Гаджи Гаджиев озвучил, что у динамовцев стоит задача выйти в Российскую Премьер-Лигу.


Динамо Мх Гаджиев Газизов Уфа
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится