– Сегодня Шамиль Камилович подписал контракт с нашим клубом. Да здравствует футбол! Срок контракта? Безграничный!, — передает слова Гаджиева "СЭ".
До июня 2023 года Шамиль Газизов являлся генеральным директором "Уфы". Также менеджер известен по работе в московском "Спартаке", где аналогичную должность он занимал с июля по декабрь 2020 года.
Махачкалинское "Динамо" в минувшем розыгрыше Первой лиги заработало 46 баллов. Команда из Дагестана расположилась на 8 месте в турнирной таблице. Перед началом нового сезона президент клуба Гаджи Гаджиев озвучил, что у динамовцев стоит задача выйти в Российскую Премьер-Лигу.
Гаджиев: Газизов стал генеральным директором махачкалинского "Динамо"
Гаджи Гаджиев, президент махачкалинского "Динамо", сообщил о том, что Шамиль Газизов стал генеральным директором команды из Дагестана.
Фото: "Чемпионат"