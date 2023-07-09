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Президент "Торпедо" Савин: раньше сезона-2026/2027 вряд ли сможем сыграть на новом стадионе

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Президент московского "Торпедо" Ярослав Савин рассказал о сроках строительства нового домашнего стадиона черно-белых.
Фото: социальные сети
- Как обстоят дела со стадионом? Бодро, по плану. Есть ли уверенность, что к 2024 году арена будет построена? Она не должна быть построена к 2024 году. По плану стоял конец 2025-го, и мы говорили, что раньше сезона-2026/2027 мы вряд ли сможем там сыграть. Стройка идет вовсю, она не останавливается, изменений в проекте нет, - передает слова Савина "РБ Спорт".

Московское "Торпедо" по итогам сезона-2022/2023 выбыло из Российской премьер-лиги, набрав 13 очков в 30 матчах и заняв итоговое последнее (шестнадцатое) место. Новый сезон "автозаводцы" начнут в Первой лиге. Домашним стадионом черно-белых во время выступления в РПЛ была Большая спортивная арена "Лужники", резервным - "Арена Химки". Стадион имени Эдуарда Стрельцова - историческая домашняя арена "Торпедо" - с конца 2021 года находится на реконструкции, которая подразумевает практически полный снос старого стадиона и постройку его заново.


Торпедо
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