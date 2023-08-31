- Я не знаю, что там происходит, но это стыд и позор для "Леон Сатурна". Если команда, взвешивая риски, делает такой выбор - а она уже давно его сделала - то мне хочется пожалеть "Сатурн". Только и всего. Либо они идиоты, либо не ведают, что творят. Я понятия не имею, станет ли он главным тренером. Нормальные люди вместе с Романом Широковым работать не будут, - передает слова Губерниева Metaratings.ru.
Ранее пресс-служба раменского "Леон Сатурна" сообщила, что главный тренер команды - 57-летний специалист Олег Кононов - написал заявление об увольнении со своей должности по собственному желанию без объяснения причин, вместе с ним тренерский штаб покинули еще два специалиста, помогавшие Кононову. Исполняющим обязанности наставника команды стал директор клуба Роман Широков.
Под руководством Кононова "Леон Сатурн" одержал 6 побед в 7 матчах во всех турнирах, вышел в третий раунд Кубка России и лидирует в Группе 3 дивизиона Б Второй лиги с 15 очками в 6 турах.
Губерниев: не знаю, что происходит в "Леон Сатурне", но это стыд и позор. Нормальные люди с Широковым работать не будут
Телекомментатор Дмитрий Губерниев высказался об увольнении главного тренера "Леон Сатурна" Олега Кононова и назначении и.о. наставника команды директора клуба Романа Широкова.
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