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Пресс-служба "Торпедо" - о возможной отставке президента клуба: не хотелось бы комментировать чьи-то странные фантазии

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В "Торпедо" прокомментировали слухи о возможной отставке президента "автозаводцев" Ярослава Савина.
Фото: ФК "Торпедо"
"Информация абсолютно не соответствует действительности. В дальнейшем хотелось бы избавить себя от комментариев чьих-то странных фантазий", - приводит слова пресс-службы "Торпедо" "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство московского "Торпедо" недовольно работой президента клуба Ярослава Савина. После 11 сыгранных туров "черно-белые" занимают шестое место в турнирной таблице Первой лиги. В активе столичного коллектива 17 набранных очков. Напомним, Савин занимает свою должность в московском клубе с марта 2023 года.


Савин Торпедо
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