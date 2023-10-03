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Защитник "Уфы" Самсонов: жена сказала: "Приедешь с перегаром – больше домой не зайдешь"

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Защитник "Уфы" Артем Самсонов признался в том, что у него были проблемы с алкоголем.
Фото: ФК "Уфа"
– Проблемы с алкоголем во время выступления за белогородский "Энергомаш"? Да, вот это была реально школа выживания. Как таковой зависимости не было. Просто все всегда пьют пиво – и я пил. Начал его пробовать лет в 17–18 после Европы. В детстве ничего не пил, не курил. Ничего такого не пробовал. При этом если вспоминать все запои с тех пор, то можно грохнуться просто.

В один конкретный момент резко понял, что надо бросать? Да, просто ехал и решил. До этого не было даже мысли, что надо прекращать. А тут жена сказала: "Приедешь с перегаром – больше домой не зайдешь". Мы с игры как раз ехали. И все, с того момента больше ни капли. Жена, семья сыграли ключевую роль в решении бросить пить. Уже 6,5 года не пью.

Не буду никого поучать, что вообще нельзя к алкоголю притрагиваться. Иногда можно бокал пива, вина после игры выпить. Мы русские, нам без этого никуда. Все равно расслабляться надо. Но лучше, если есть возможность, даже не думать об этом, – приводит слова Самсонова "Матч ТВ".

34-летний Самсонов выступает за "Уфу" во Второй лиге. Он является воспитанником "Торпедо", за которое играл в сезоне-2007/08, а также с 2011 по 2013-й и с 2018 по 2023 годы. В 223 играх за "автозаводцев" Самсонов забил 7 мячей и отдал 10 ассистов. Он становился чемпионом Первой и Второй лиг вместе с "Торпедо". По итогам прошлого сезона "Уфа", за которую выступает игрок, вылетела из Первой лиги в ФНЛ. Отметим, что годом ранее клуб из столицы Башкортостана соревновался в Российской Премьер-Лиге.


Уфа Самсонов Первая лига ФНЛ
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