– Футболисты не должны бежать разбираться с болбоями. Не хочется, чтобы футбол превращался в медиафутбол, скажем так. Хочется остаться профессионалами.
Напомним, сегодня, 14 октября 2023 года, подмосковные "Химки" дома сыграли против красноярского "Енисея". Встреча прошла в рамках 14-го тура Первой лиги. Подопечные Андрея Талалаева одержали победу со счетом 1:0. После финального свистка футболисты гостей побежали на болбоя, который во время встречи тянул время. Стычку получилось погасить без рукоприкладства.
Источник: "Матч ТВ"
Талалаев – о потасовке с участием болбоя после игры "Химки" – "Енисей": не хочется превращаться в медиафутбол
Главный тренер "Химок" Андрей Талалаев прокомментировал потасовку после матча 14-го тура Первой лиги с "Енисеем", футболисты которого накинулись на болбоя.
Фото: "Матч ТВ"