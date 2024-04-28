– По-прежнему ничего конкретного по поводу контракта – нет. Мы ждем.
Ранее в СМИ появились слухи о том, что руководство столичного ЦСКА предложило Роше пролонгацию текущего контракта, который истекает в июне 2025 года. Однако сторону игрока не устроили условия продления контракта.
Напомним, в этом сезоне Виллиан принял участие в 30 матчах московского клуба во всех турнирах. Он записал в собственный актив два гола.
Источник: “РБ Спорт”
Агентство Виллиана Роши: ничего конкретного по контракту с ЦСКА нет
Представитель агентства Sferico Sports Management, которое представляет интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, ответил на вопрос о продлении контракта клиента с армейцами.
Фото: ФК "Ахмат"