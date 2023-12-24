"Чувствуется ли, что Первая лига стала интереснее в игровом плане? Наш футбол в целом развивается. Раньше была огромная пропасть между РПЛ и Первой лигой — сейчас такого нет. И это радует", - цитируют Турищева "Известия".
Максим Турищев провел в текущем сезоне 20 матчей за "Родину" во всех турнирах и отличился семью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermakrt оценивает игрока в 350 тысяч евро. Права на игрока принадлежат "Ростову". "Родина" после 20-ти туров занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги.
Турищев: раньше была огромная пропасть между РПЛ и Первой лигой - сейчас такого нет
Нападающий "Родины" Максим Турищев рассказал о развитии Первой лиги.
Фото: ФК "Локомотив"