- По тренеру ничего говорить пока не буду. Когда будет принято решение? До 20 июня, в этот день команда выходит из отпуска, - передаёт слова Зинина Metaratings.ru.
Ранее в СМИ появилась информация, что одним из кандидатов на пост главного тренера московской "Родины" является наставник калининградской "Балтики" Сергей Игнашевич. В настоящее время команду возглавляет испанский специалист Франк Артига, с которым столичный клуб не смог выйти в Российскую премьер-лигу, финишировав на пятом месте при равном количестве очков с пробившимся в стыковые матчи тульским "Арсеналом".
Metaratings: Игнашевич входит в число кандидатов на должность главного тренера "Родины"
В "Родине" отреагировали на вопрос о главном тренере в новом сезоне
Спортивный и операционный директор "Родины" Алексей Зинин отреагировал на вопрос о том, кто будет наставником команды в сезоне-2024/2025.
Фото: ФК "Родина"