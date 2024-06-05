- Мы будем тренироваться на своей базе, никуда не поедем. До старта чемпионата осталось совсем немного. Ребятам ещё надо отдохнуть, так что нет никакого резона ехать куда-то на сборы. Мы уже третий год проводим сборы на своей базе, - передаёт слова Иванова Metaratings.ru.
"Урал" из Екатеринбурга по итогам сезона-2023/2024 покинул Российскую премьер-лигу и в следующем сезоне-2024/2025 будет выступать в Первой лиге. "Шмели" набрали 30 очков в 30 сыгранных матчах РПЛ, заняли 14 место и попали в стыковые матчи за право участия в лиге, где уступили по сумме двух встреч тольяттинскому "Акрону" (0:2, 2:1).
Григорий Иванов - о планах "Урала": мы уже третий год проводим сборы на своей базе
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал о паланх клуба на летнее межсезонье 2024 года.
Фото: ФК "Урал"