"Конечно, у нас возникли сложности. Нам пришлось оставлять всего четыре иностранца. Распустили всех. Плюс поля - почти везде играешь на искусственных полях. Это тоже огромный минус. Сейчас уже везде научились делать нормальные поля, надо везде стелить натуральный газон, во всех регионах, чтобы играть на них. Это и для футболистов лучше", - заявил Иванов.
"Урал" из Екатеринбурга вылетел из Премьер-лиги по итогам прошлого сезона. Команда финишировала на 14-м месте в турнирной таблице регулярного чемпионата, а в стыковых матчах по сумме двух встреч уступила "Акрону", который и занял место "Урала" в РПЛ.
Состав "Урала" этим летом покинули 10 футболистов, среди которых половина - иностранцы: украинец Денис Кулаков, нидерландец Рай Влут, португалец Кики, гвинеец Ибраима Сиссе и бразилец Гильермо Шеттине. Все они ушли из "Урала" свободными агентами. После 4-х туров "Урал" занимает 7-е место в таблице Первой лиги с 7-ю очками в активе.
Источник: "РБ Спорт"
Президент "Урала" Иванов: в Первой лиге почти везде искусственные поля. Это огромный минус
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал о трудностях команды после вылета из РПЛ.
Фото: "Чемпионат"