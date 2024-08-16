"Нападающий с российским паспортом — позиция дефицитная. Владимир — отличный футболист, после удачного сезона в "Оренбурге" его хотели подписать почти все топовые российские клубы. Надеюсь, в "Сочи" Владимир сумеет проявить свои лучшие качества и принесёт пользу команде", - цитирует Ротенберга "Чемпионат".
Сегодня, 16-го августа, футбольный клуб "Сочи" объявил об аренде форварда Владимира Писарского из самарских "Крыльев Советов". В прошлом сезоне нападающий отметился четырьмя забитыми мячами в 22-ух встречах во всех турнирах. Всего на счету игрока 45 матчей в Российской Премьер-Лиге, 17 забитых голов и 4 голевые передачи. Ранее нападающий выступал за "Оренбург" и омский "Иртыш". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 1 миллион евро.
Президент "Сочи" Ротенберг прокомментировал аренду Писарского
Президент "Сочи" Борис Ротенберг прокомментировал аренду нападающего Владимира Писарского.
Фото: ФК "Крылья Советов"