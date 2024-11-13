"В связи с тем, что многие ребята уйдут в аренду, в ФНЛ, оставшегося количество и качества ребят 2005 и 2006 года не достаточно для того, чтобы играть во второй лиге. Через год воспитанники 2007 года закончат молодежный чемпионат, и мы снова будем представлены во второй лиге", - цитирует Савостина "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство "Краснодара" приняло решение закрыть проект второй команды. Сообщалось, что "Краснодар-2" будет распущен на неопределенный срок. В текущем сезоне фарм-клуб "Краснодара" выступает в Дивизионе А Второй лиги.
В активе "быков" 16 очков в 17-ти встречах. В турнирной таблице команда располагается на 9-м месте из 10-ти.
В следующем сезоне "Краснодар-2" будет представлен во Второй лиге игроками 2007 года рождения
Главный тренер Академии "Краснодар" Максим Савостин высказался о роспуске второй команды "быков".
Фото: официальный сайт "Краснодара"