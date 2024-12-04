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Мостовой: Ари в "Торпедо" - нормальная история. Лучше пригласить его, чем каких-то Амаралов

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал назначение бразильца Ари спортивным директором московского "Торпедо".

Фото: официальный сайт "Торпедо"
"Приглашение Ари в "Торпедо" - нормальная история. Он футбольный человек, отыграл в России много лет, хорошо знает латиноамериканский рынок. Лучше пригласить в клуб Ари, чем каких-то Амаралов", - заявил Мостовой.

Экс-нападающий сборной России, "Спартака" и "Краснодара" Ари был назначен на должность спортивного директора московского "Торпедо", выступающего в Первой лиге, 3-го декабря. После 21-го тура "Торпедо" занимает 2-е место в турнирной таблице Первой лиге. В активе столичного клуба 43 очка. Отставание от лидирующей "Балтики" составляет 2 очка.

Португалец Томаш Амарал занимал пост спортивного директора московского "Спартака" с января 2024-го года. Специалист покинул команду 10-го ноября после победы над "Акроном" (4:0) в матче 15-го тура РПЛ.

Источник: "РБ Спорт"

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