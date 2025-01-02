"Не будем загадывать по срокам, но считаю, что в ближайшие годы "Ротор" должен вернуться в РПЛ. Некоторые по три года подряд ставят задачу выйти в РПЛ и не могут этого сделать. Такие команды неубиваемы, они всегда будут на самом верху", - приводит слова Бояринцева "ВсеПроСпорт".
В текущем сезоне волгоградский "Ротор" принимает участие в Первой лиге. После 21-го тура команда, набрав 30 очков, располагается на седьмом месте в турнирной таблице. Отставание от зоны прямого выхода в РПЛ составляет 13 очков, а отставание от зоны стыковых матчей - 7 очков.
Напомним, в прошлом сезоне "Ротор" выступал во Втором дивизионе, а в Российской Премьер-Лиге волгоградцы в последний раз принимали участие в сезоне-2020/21.
Бояринцев: такие команды, как "Ротор", неубиваемы - они всегда будут на самом верху
Главный тренер "Ротора" Денис Бояринцев высказался о перспективах волгоградского клуба в ближайшем будущем.
Фото: ФК "Ротор"