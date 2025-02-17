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В "Урале" отреагировали на информацию о возможном переходе Селихова

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал возможное подписание голкипера Александра Селихова.
Фото: ФК "Спартак"
"Как только Селихов будет близок к подписанию контракта, сразу об этом объявим. Пока не могу ничего сказать", - приводит слова Иванова "Чемпионат".

Напомним, ранее появилась информация, что бывший игрок московского "Спартака" Александр Селихов, покинувший команду этой зимой и ставший свободным агентом, подпишет контракт с екатеринбургским "Уралом" до конца нынешнего сезона.

В этом сезоне 30-летний вратарь выходил только в матчах Кубка России и не принимал участия в чемпионате страны. В 8 играх Селихов пропустил семь мячей и три раза оставил ворота "сухими".

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