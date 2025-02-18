"По Селихову ждите официальной информации, скорее всего завтра-послезавтра. Что касается вопроса о медосмотре, то что-то прошел, что-то еще нет, сейчас этим занимается", - цитирует Иванова "Матч ТВ".
Голкипер Александр Селихов покинул московский "Спартак" этой зимой на правах свободного агента. В текущем сезоне вратарь провел за красно-белых во всех турнирах 8 матчей, пропустил 7 мячей и сохранил ворота "сухими" в 3-х встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 1,5 миллионов евро.
После 21-го сыгранного тура екатеринбургский "Урал" располагается на третьей строчке в турнирной таблице Первой Лиги с 37-ю набранными очками.
Президент "Урала" Иванов рассказал, что голкипер Александр Селихов проходит медосмотр для оформления перехода
Голкипер Александр Селихов в ближайшее время подпишет контракт с "Уралом".
Фото: ФК "Спартак"