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Metaratings: Юран хочет стать главным тренером "Урала"

По информации СМИ, отечественный специалист Сергей Юран может быть назначен главным тренером екатеринбургского "Урала".
Фото: ФК "Пари НН"
Сообщается, что это вполне может произойти, если клуб по итогам текущего сезона не решит задачу по выходу в РПЛ. В этом случае изменения случатся не только в тренерском штабе, но и в руководстве "Урала" во главе с президентом Григорием Ивановым.

Сергей Юран может быть трудоустроен в клубе из Екатеринбурга вместе с бывшим председателем Совета директоров нижегородского "Пари НН" Дмитрием Кондратовым. У них уже была встреча с людьми Екатеринбурга, на которой вёлся разговор о возможном сотрудничестве.

"Урал" в сезоне-2024/25 Первой лиги после 28-го тура имеет в своём активе 49 очков, которые позволяют команде занимать третье место в турнирной таблице. Отставание екатеринбуржцев от второго места, которое сейчас занимает московское "Торпедо" (и, соответственно, от прямого выхода в РПЛ), на данный момент составляет 2 очка.

Источник: Metaratings

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