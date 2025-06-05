"Олег сам изъявил желание покинуть "Урал". Он решил сосредоточиться на учёбе, набраться побольше опыта. Это было желание самого Олега. Мы его не увольняли, он сам написал заявление. Не могу комментировать решение, которое принял сам Олег", - цитирует Шатова "Чемпионат".
Олег Шатов присоединился к тренерскому штабу "Урала" летом 2024 года. С ноября прошлого года 34-летний специалист возглавлял основную команду екатеринбуржцев в статусе исполняющего обязанности главного тренера. В двух матчах за право принять участие в РПЛ сезона-2025/2026 "Урал" уступил грозненскому "Ахмату" (2:1, 0:2).
Сегодня, 5 июня, пресс-служба "Урала" объявила об уходе Олега Шатова из команды.
Президент "Урала" Иванов: Шатов сам изъявил желание уйти из клуба
Президент "Урала" из Екатеринбурга Григорий Иванов прокомментировал уход из команды тренера Олега Шатова.
Фото: ФК "Урал" ВКонтакте