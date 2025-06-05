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Григорий Иванов: нет понимания, кто будет новым главным тренером "Урала"

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что в клубе пока не знают, кто станет новым главным тренером команды.
Фото: ФК "Урал"
- Нет понимания, кто будет новым главным тренером "Урала". Конечно, у нас есть список кандидатов. Сезон начинается через полтора месяца — конечно, у нас все есть. Но зачем я буду сейчас озвучивать? Сейчас нет конкретики. Как будет, мы все скажем.

Напомним, сегодня, 5 июня, "Урал" официально объявил об уходе Олега Шатова, который входил в тренерский штаб Сергея Томарова, возглавляющего екатеринбургскую команду.

Уральцы финишировали в зоне стыковых матчей, по итогам которых не смогли пройти грозненский "Ахмат", и следующий сезон вновь начнут в Первой лиге.

Источник: "Чемпионат"

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