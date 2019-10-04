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Игнашевич против Побегалова, Талалаев гостит в Хабаровске. Анонс 16-го тура ФНЛ

Сергей Игнашевич и его "Торпедо" против ярославского аксакала Александра Побегалова, принципиальный выезд для Андрея Талалаева, "Балтика" и "НН" в попытках продлить свои беспроигрышные серии.
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На разогреве у нас традиционно выступает Дальний Восток. В Хабаровске - одна из двух главных афиш тура, местные армейцы принимают "Химки". "СКА-Хабаровск" после огненного поражения в Волгограде (3:5) выпал из первой четверки, но плотность на этом участке приличная. Подопечные Алексея Поддубского выиграли три последних домашних матча, ни разу не пропустив, а Адлан Кацаев уже в тройке лучших снайперов сезона. "Химки" в прошлом туре потерпели второе поражение в чемпионате, уступив дома "Балтике" (0:1), однако второе место они не потеряют даже в случае неудачи на берегах Амура. А Андрей Талалаев знает, как играть против СКА - сразу после назначения в "Химки" в апреле 2019 года он выиграл в Хабаровске, будучи рулевым "Тамбова", в 2018 году не обогнал в последнем туре армейцев из-за спорного судейства, а его "Волга" несколько лет назад разнесла хабаровчан со счетом 6:0.


Параллельно "Луч" на традиционно тяжелом поле стадиона "Динамо" сыграет с "Авангардом". Команды в этом сезоне звезд с неба не хватают, располагаясь во второй половине таблицы, гости в случае второй победы подряд обгонят соперника на один балл. Примечательно, что "Луч" сыграл дома в два раза больше матчей, чем на выезде, но очков и там, и там набрал поровну. Все поражения "тигров" пришлись именно на домашние встречи, хотя были там и удачные сражения - например, в недавней кубковой игре против "Динамо".

Главный матч тура пройдет в Москве - лидер турнира "Торпедо" принимает ярославский "Шинник". Подопечные Сергея Игнашевича после кубкового успеха в игре с "Крыльями" оказались выжаты физически и эмоционально, чем воспользовался "Нефтехимик" - победная серия черно-белых не достигла отметки в десять игр. Впрочем, дома автозаводцы пока лишь раз не смогли победить. "Шинник" Александра Побегалова после череды удачных матчей забрался в четверку и, кажется, впервые за долгое время считается серьезным игроком на рынке стыковых матчей. Притом ожидать опасности торпедовцам можно как от опытных Низамутдинова (5 голов) и Самодина (3 гола), так и от молодых Олейникова и Пухова (по 3 гола).


Новая битва академий ожидает нас в Москве - "Чертаново" принимает "Спартак-2". Команда Игоря Осинькина вернулась в большую игру благодаря долгожданной победе над "Лучом", а вот Виктор Булатов не выигрывает со своей командой больше месяца. В прошлом сезоне "черти" оба раза были сильнее, попутно укрепив конкурента - Умяров и Глушенков перебрались в стан "Спартака". Однако оба этих футболиста, как и еще несколько ребят вроде Гапонова, Игнатова, Бакаева-младшего, Руденко, застряли в буферной зоне - и в основу пускают неохотно, но и за фарм играть дают не всегда.

Лучшим тренером сентября в ФНЛ стал Евгений Калешин - его "Балтика" набрала серьезный ход, калининградцы в домашнем матче с "Краснодаром-2" имеют отличный шанс отпраздновать приятный юбилей в виде десяти игр без поражений. Правда, сразу три основных игрока предстоящий матч пропустят из-за дисквалификации, а у "быков" угрозы стоит ждать в том числе и от вратарей.


"Нижний Новгород" последний раз проигрывал в середине августа как раз "Балтике", после чего в семи играх команда Дмитрия Черышева неизменно набирает очки, потихоньку подбираясь к знакомому четвертому месту. Правда, забивают волжане крайне мало, особенно после травмы Портнягина - на данный момент у "НН" меньше гола в среднем за игру. "Енисей" благодаря чудо-штрафному от Бугаева добился важнейшей с психологической точки зрения победы над "Мордовией" (2:1) и ушел с последнего места, но в целом по сезону красноярцы забивают в два с половиной раза меньше, чем пропускают.

"Ротор", удерживающий пальму лидерства по количеству побед и набранных очков в гостях, считается явным фаворитом в выездной игре с "Мордовией". Большие финансовые и ротационные проблемы саранчан мешают им выбраться из зоны вылета, а вот передряги в стане волгоградцев постепенно утихают, а на авансцену выходят крутые ребята вроде Ткачука, который забил трижды в ворота "СКА-Хабаровска". И не попал в сборную тура по версии статистического партнера лиги, так как игравший на его позиции Кацаев набрал на балл больше.


В остальных матчах тура дебютант ФНЛ "Чайка" примет в родном селе набравший отличный ход "Нефтехимик", вновь опустившийся на последнее место "Факел" будет противостоять дома "Томи", а худшая оборона лиги в лице "Текстильщика" пожалует в гости к "Армавиру", который не выигрывает полтора месяца.

Игнашевич против Побегалова, Талалаев гостит в Хабаровске. Анонс 16-го тура ФНЛ


Фото: ФНЛ, ФК "СКА-Хабаровск", ФК "Торпедо".


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Теги: Игнашевич Побегалов Талалаев Торпедо Шинник Химки Балтика Нижний Новгород
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