Игнашевич против Побегалова, Талалаев гостит в Хабаровске. Анонс 16-го тура ФНЛ

Сергей Игнашевич и его "Торпедо" против ярославского аксакала Александра Побегалова, принципиальный выезд для Андрея Талалаева, "Балтика" и "НН" в попытках продлить свои беспроигрышные серии.

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