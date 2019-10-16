Новое московское дерби, дебют Евдокимова и Бесчастных. Анонс 18-го тура ФНЛ

На Восточной улице пройдет интригующее дерби юга Москвы, в Нижнем Новгороде и Воронеже дебютируют новые тренеры, "Балтика" и "Нефтехимик" сразятся за место в четверке.

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