Новое московское дерби, дебют Евдокимова и Бесчастных. Анонс 18-го тура ФНЛ

? Олимп-Первенство ФНЛ-2019/20 ? Тур 18 ? 19 октября (суббота) ? Стадион «Торпедо» им. Э.А. Стрельцова «ТОРПЕДО» vs. «ЧЕРТАНОВО» ? Начало в 18:00 ? ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (Яндекс.Эфир)