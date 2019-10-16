Новое московское дерби, дебют Евдокимова и Бесчастных. Анонс 18-го тура ФНЛ

Третий тур подряд нас ожидает московское дерби. "Торпедо" и "Чертаново" успели сыграть со "Спартаком-2" (3:2 и 2:2 соответственно), а сейчас сразятся между собой. Эту встречу по праву можно назвать центральной в туре - команда Сергея Игнашевича продолжает уверенно лидировать в ФНЛ, а подшефные Игоря Осинькина идут пятыми, уступая "Нефтехимику" лишь по дополнительным показателям. Также стоит отметить, что у "Торпедо" практически идеальная домашняя статистика (девять побед при одной ничьей), а "Чертаново" по-прежнему не имеет поражений в гостевых матчах. Черно-белые не смогут рассчитывать на помощь героя матча со "Спартаком-2" Самошникова, у которого перебор желтых карточек, сине-белые, в свою очередь, недосчитались самого опытного полевого игрока Бартасевича, удаленного в Курске. Зато отбыли дисквалификации три других игрока основы - Сарвели, Пруцев и Герчиков.
Дебют Евдокимова и Бесчастных
Сразу два клуба на неделе сменили главных тренеров. Дмитрий Черышев не смог поставить на поток положительные результаты в Нижнем Новгороде, а последней каплей стала неудача в Волгограде - отставание от четверки насчитывает уже восемь очков. Спасать положение призван Роберт Евдокимов, который в свое время явил элите нашего футбола "Оренбург", но после неудачи в стыковых матчах с Хабаровском ушел из клуба, а затем не очень удачно поработал в Волгограде. Соперничать волжанам предстоит с "Химками", которые по-прежнему изумительно разбираются с аутсайдерами, забивают больше всех в лиге, а пропускают меньше всех. Однако с командами из верхней части таблицы у команды Андрея Талалаева есть проблемы - обыграны разве что "Нефтехимик" и "Шинник".
Владимир Бесчастных имеет крайне мало опыта в качестве главного тренера, руководил один из лучших российских бомбардиров только молодежкой "Спартака". Теперь 45-летний наставник призван Романом Асхабадзе спасать "Факел", в котором не получилось у Сергея Оборина. Воронежцы победили в семнадцати матчах лишь дважды, а забили лишь девять раз, причем последний гол "огнеопасные" забили "Енисею" еще 7 сентября. "Факелу" дома принимать "Шинник", который недавно залез в топ-4, однако проиграл "Торпедо" и "Чайке" и благополучно свалился на восьмое место.
Битва за первую четверку
Еще один крайне интригующий матч ожидает нас в Калининграде, где сыграют "Балтика" и "Нефтехимик". У команды Евгения Калешина, пережившего на днях смерть отца, рекордная в истории клуба серия из тринадцати матчей без поражений (11 - в первенстве) и шестое место в таблице. "Нефтехимик" после бесславного вылета из Кубка на стадии 1/32 финала не проигрывает уже восемь матчей - шесть побед при двух ничьих, а последний пропущенный мяч случился больше месяца назад в игре с "Шинником". Между командами сейчас дистанция в три очка, и нетрудно догадаться, что хозяева в случае победы догонят гостей и обойдут их по дополнительным показателям.
Сможет ли "Ротор" опять победить на выезде?
Любопытный матч состоится в Армавире, где местный одноименный клуб сыграет с "Ротором". "Армавир" львиную долю очков набирает в домашних матчах, вот и с последнего выезда в Красноярске привезли лишь один турнирный балл, хотя вели в счете до 89-й минуты. "Ротор" же выиграл семь из десяти гостевых матчей и является лучшей выездной командой первенства. В активе волгоградцев три победы подряд, правда, головной боли тренерскому штабу добавляет дисквалификация Ненахова - единственного стабильного "лимитчика" по ходу сезона. "Армавир", в свою очередь, недосчитался Гурфова, также южане заждались голов от своего бомбардира Калмыкова, не забивающего уже месяц.
Дальний Восток против Сибири
Своеобразный турнир федеральных округов в рамках отдельно взятого тура мы увидим утром субботы. "СКА-Хабаровск" принимает на своем поле "Томь" - команды ходят вокруг да около первой четверки, но стабильности им катастрофически не хватает. Дальневосточники в последних пяти матчах победили лишь однажды (одолев другой сибирский клуб), сибиряки и вовсе выиграли одну из восьми последних игр.
Параллельно "Луч" принимает "Енисей". Дальневосточники в последнем туре умудрились проиграть в Иваново, хотя быстро повели с разницей в два гола и получили численное преимущество. За весь прошлый сезон команда Рустема Хузина пропустила 28 голов, а за неполный первый круг нынешнего - уже 25. Еще более тревожно должно быть поклонникам "тигров", что из-за дисквалификации дуэль хищников пропустят два центральных защитника. "Львы" постепенно приободрились, выдав трехматчевую серию без поражений и оттолкнувшись от дна, а в роли лидера команды всё чаще мы видим Савичева, который забивает и победные голы (как в Нижнем Новгороде), и спасительные (как в домашке с "Армавиром").
Остальные матчи
В Саранске сыграют две команды из зоны вылета - бедствующая "Мордовия" и "Краснодар-2", который гораздо увереннее набирает очки в гостях. Вернувшаяся в топ-10 после победы над "Шинником" "Чайка" принимает дома "Спартак-2" Виктора Булатова, отставка которого прогнозируется в числе ближайших - красно-белые не побеждают на протяжении восьми матчей. Наконец, "Авангард" дома сыграет с "Текстильщиком", который по-прежнему кошмарен в обороне, но на характере способен на многое.