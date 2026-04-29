Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
ПСЖ
5 - 4 5 4
Бавария

Кейн установил рекорд среди англичан в Лиге чемпионов

Форвард "Баварии" Гарри Кейн отметился историческим достижением в Лиге чемпионов.
Фото: УЕФА
В полуфинальной встрече с "ПСЖ" он реализовал пенальти и продлил результативную серию до шести матчей подряд.

Таким образом, нападающий стал первым английским футболистом, которому удалось отличиться в шести играх турнира кряду. Ранее лучший показатель принадлежал Стивену Джеррарду - пять матчей с голами подряд. Об этом сообщает Squawka.

В текущем розыгрыше турнира на счету нападающего 13 голов в 13 матчах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится