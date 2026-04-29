Кейн установил рекорд среди англичан в Лиге чемпионов

Форвард "Баварии" Гарри Кейн отметился историческим достижением в Лиге чемпионов.



Фото: УЕФА

В полуфинальной встрече с "ПСЖ" он реализовал пенальти и продлил результативную серию до шести матчей подряд.



Таким образом, нападающий стал первым английским футболистом, которому удалось отличиться в шести играх турнира кряду. Ранее лучший показатель принадлежал Стивену Джеррарду - пять матчей с голами подряд. Об этом сообщает Squawka.



В текущем розыгрыше турнира на счету нападающего 13 голов в 13 матчах.

