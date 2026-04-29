Назван лучший игрок матча "ПСЖ" - "Бавария"

Вингер "ПСЖ" Усман Дембеле получил награду лучшему игроку первого полуфинального матча Лиги чемпионов против "Баварии", который завершился победой парижан со счётом 5:4.

Фото: УЕФА

Француз внёс весомый вклад в результат команды. В концовке первого тайма он реализовал пенальти, выведя "ПСЖ" вперёд, а также по ходу встречи отметился и вторым забитым мячом. Помимо этого футболист оформил один голевой пас - именно после его подачи с углового отличился Жоау Невеш.



Ответная игра между командами состоится 6 мая.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Бавария