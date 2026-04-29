Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
ПСЖ
5 - 4 5 4
БаварияЗавершен

Назван лучший игрок матча "ПСЖ" - "Бавария"

Вингер "ПСЖ" Усман Дембеле получил награду лучшему игроку первого полуфинального матча Лиги чемпионов против "Баварии", который завершился победой парижан со счётом 5:4.
Фото: УЕФА
Француз внёс весомый вклад в результат команды. В концовке первого тайма он реализовал пенальти, выведя "ПСЖ" вперёд, а также по ходу встречи отметился и вторым забитым мячом. Помимо этого футболист оформил один голевой пас - именно после его подачи с углового отличился Жоау Невеш.

Ответная игра между командами состоится 6 мая.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится