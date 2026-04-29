Сафонов в матче с "Баварией" повторил антирекорд времён "Краснодара"

Голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов в полуфинале Лиги чемпионов против "Баварии" пропустил четыре мяча - подобного с ним не происходило более двух с половиной лет.
Последний раз российский вратарь допускал столько голов ещё в период выступления за "Краснодар": в августе 2023 года его команда уступила "Динамо" со счётом 3:4.

Встреча в Париже получилась крайне результативной и завершилась победой "ПСЖ" - 5:4. Ответный матч между командами состоится 6 мая.

