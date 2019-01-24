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Экс-хавбек "Челси" Джон Оби Микел вернулся в Англию

Полузащитник китайского "Тяньцзинь Теда" Джон Оби Микел вернулся в Англию.

О подписании 31-летнего хавбека объявил "Мидлсбро", выступающий в чемпионшипе.



Нигериец с 2006 по 2017 год играл в английской премьер-лиге за "Челси", после чего перебрался в Китай.
Теги: АПЛ Мидлсбро Оби Микел Челси
Сегодня, 14:46
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