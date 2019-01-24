Экс-хавбек "Челси" Джон Оби Микел вернулся в Англию

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Pretty much says it all ?



Facts and photos from @mikel_john_obi's career so far ?? https://t.co/9vIdr7gYoB #UTB pic.twitter.com/JTOOJ2bAKJ — Middlesbrough FC (@Boro) January 24, 2019

Полузащитник китайского "Тяньцзинь Теда" Джон Оби Микел вернулся в Англию.О подписании 31-летнего хавбека объявил "Мидлсбро", выступающий в чемпионшипе.Нигериец с 2006 по 2017 год играл в английской премьер-лиге за "Челси", после чего перебрался в Китай.